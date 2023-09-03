تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس نهاية الأسبوع

كشف الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن هناك توقعات بتحسن الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، من حالة الطقس نهاية الأسبوع وبالتحديد من يوم الأربعاء، موضحة أنه سيبدأ يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أنه نبدأ نشعر بالأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى، والشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،موتر زا ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس

وأشارت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك ارتفاعات في قيم الحرارة لأننا مازلنا في فصل الصيف الذي ينتهي رسميا في 22 سبتمبر، وحتى هذا التاريخ سنظل مستمرين في التذبذب على مستوى قيم الحرارة ارتفاعا انخفاضا.



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الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، تابعت انه مجمل شهر سبتمبر سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية واعتدال في الأحوال الجوية مقارنة بشهر أغسطس.