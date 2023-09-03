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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعاصير| الأرصاد تفجّر مفاجأة عمّا يتعرض له العالم من تقلبات عنيفة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل ما يحدث من تقلبات جوية في الخارج وأعاصير، وقالت: "هذه الأشياء منها أمور طبيعية، لكون تلك المناطق قريبة من المحيطات". 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن التغيرات المناخية، نتج عنها عنف في الظواهر الجوية، و الأعاصير.

وأشارت إلي أن هناك ظواهر جوية تحدث لأول مرة بالعالم، وأن التغيرات الجوية تختلف من دولة لـ أخري، وأن أمريكا تتعرض لـ أعاصير شديدة بسبب قربها من المحيطات.

ولفتت إلي أن السعودية تشهد أمطاراً بشكل مستمر ولكن في الفترة الأخيرة هناك عنف في الأمطار و الرياح، ولكن في مصر درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية.

 

 

تفاصيل طقس اليوم الأحد

 

وكشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، مشيرةً إلى تحسن الأحوال الجوية، بسبب التأثر بمنخفض جوي يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشدة الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 في الظل و35 محسوسة.

وتابعت، أن الأجواء حارة رطبة على الأجواء الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وخاصة الظهيرة، موضحةً أن هناك تحسن أكبر في درجات الحرارة خلال فترات المساء، مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدى الى انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت،  أن الأجواء معتدلة تماما في معظم الأنحاء، بسبب وجود نشاط نسبي للرياح تصل سرعتها ما بين 30 إلى 35 كيلو مترا على المساحة، وهو ما يقلل نسب الرطوبة بشكل كبير، ما يؤدى إلى الإحساس بنسمات الهواء في فترات المساء حتى فترة الصباح الباكر.


وتعد الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن تحسن الأحوال الجوية مستمر حتى الثلاثاء المقبل، ومع يوم الأربعاء سيبدأ يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، ونبدأ نشعر بالأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "هناك ارتفاعات في قيم الحرارة لأننا مازلنا في فصل الصيف الذي ينتهي رسميا في 22 سبتمبر، وحتى هذا التاريخ سنظل مستمرين في التذبذب على مستوى قيم الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، ولكن مجمل شهر سبتمبر سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية واعتدال في الأحوال الجوية مقارنة بشهر أغسطس".

 

الأرصاد الأرصاد الجوية تقلبات جوية التغيرات المناخية امطار

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