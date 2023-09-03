الأرصاد تبشر بتحسن كبير في الأحوال الجوية| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، بسبب التأثر بإمتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على إنخفاض درجات الحرارة و ظهور بعض السحب المنخفضة وخاصة في فترات الصباح ،وذلك يحجب جزءاً من أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية:هناك نشاط للرياح



وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن فترات الظهيرة يزداد بها الشعور بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية، أو شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية.

الأرصاد الجوية: إرتفاع في درجات الحرارة أبتداءاً من الأربعاء المقبل



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسن كبير في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح ، و سرعات الرياح بين 30_35 كيلو مت على الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن في الاحوال الجوية سوف يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن هناك إرتفاع في درجات الحرارة أبتداءاً من الأربعاء المقبل.