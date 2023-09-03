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هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس هذه الأيام يشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ، نظرًا لتأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ويعمل على انخفاض درجات الحرارة ، ووجود السحب  التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن المنخفض الجوي يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة الموجودة بالجو ، نظرًا لأنه يساعد على توزيع كتل الهواء، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 33 درجة مئوية ، والمحسوسة 36 درجة مئوية .

وأردفت "غانم"، أن الأجواء اليوم حارة رطبة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية، وشمال وجنوب سيناء في فترات النهار .

وأفادت ، أن الاحساس بالتحسن في الأحوال الجوية يكون خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، وتصبح الأجواء معتدلة تمامًا على كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته من 30 إلى 35 كيلو مترًا على الساعة، وهو يقلل إحساس نسب الرطوبة، موضحة: "الشبورة المائية مازالت هي الظاهرة المؤثرة في الصباح الباكر".
 

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