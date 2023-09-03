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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة ترابية ورياح .. الأرصاد: تغير مفاجئ في الطقس اعتبارا من اليوم

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبلة من نهاية هذا الأسبوع، يظل الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يظل مائل للحرارة نسبيا خلال ساعات الليل.

ويشهد حالة الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، استمرار نشاط الشبورة المائية في الصباح حتى السابعة صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويظل هناك نشاط رياح خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على بعض المناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 38 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 37 إلى  44 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 42 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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