عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
و توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد  تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 23
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 33 23
دمياط 31 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 32 19
كاترين 32 17
الطور 33 25
طابا 32 26
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 31 23
العلمين 30 23
مطروح 30 24
السلوم 30 23
سيوة 34 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 29
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبو رماد 35 8
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 39 24
أبوسمبل 41 28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

خاص .. انفراجة في أزمة المنتخب والأهلي.. وغرابة يبلغ الأحمر بالقرار النهائي

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

ترشيحاتنا

أحمد عيسى يتفقد المواقع الأثرية بالأقصر لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي| صور

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد ياسين لمدة موسم

نجاح أم فشل .. ماذا وصلت أوكرانيا في هجومها المضاد على أوكرانيا حتى الآن؟

مطرب شهير ضربها بالمايك | فتح رأس مذيعة عالمية بإصابة بالغة

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

سمكة أرنب البحر تثير الرعب على شواطئ ليبيا.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

فيديو

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ