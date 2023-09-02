الصيف يتراجع .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن هناك تحسن في حالة الطقس من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل ، متابعة :" درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام ".

وأضافت " غانم "، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن هناك المزيد من التحسن خلال فترات الليل الأيام المقبلة ، نظرا لوجود نشاط نسبي للرياح يقلل من إحساس الرطوبة بالجو .

ونوهت " غانم " أن حالة الطقس مستقرة بشكل كبير، والأجواء الحارة تنحصر خلال فترة سطوع الشمس .

وأوضحت " غانم " أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر ، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس .

وأشارت ، إلى انه من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل سيكون هناك ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة وتصل ل ٣٩ مئوية على القاهرة .