18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الساعات الأولى من شهر سبتمبر ، بعدما اختتم شهر أغسطس بموجة حارة وسجلت العظمى خلالها على القاهرة 38 درجة المحسوسة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الارصاد

حالة الطقس ليلا

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليلا، إذ يسود طقس معتدل الحرارة ورطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

18 درجة مئوية

وتتراجع درجات الحرارة ليلا على الأقصر بمقدار 18 درجة عن النهار إذ تسجل العظمى 43 درجة بينما تكون الصغرى 25 درجة فقط.

شبورة مائية

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط إذ قالت إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 34 26

6 أكتوبر 35 26

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 26

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 23

نخل 37 20

كاترين 35 19

الطور 39 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 31 25

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 30 22

السلوم 30 23

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 38 31

حلايب 34 30

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 42 27

الأقصر 43 25

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 43 27