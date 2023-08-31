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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجة الحرارة، ولكنه مستمر معنا اليوم فقط.

بشرى من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

‏وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.

 

 الطقس شديد الحرارة

‏وأوضحت أن الطقس شديد الحرارة رطب ‏على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وطقس حار رطب ‏على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وسواحلنا الشمالية.

للأرصاد الجوية درجة الحرارة الدكتورة منار غانم الطقس أخبار حالة الجو

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