الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجة الحرارة، ولكنه مستمر معنا اليوم فقط.

‏وأضافت “غانم”، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الشاشة "الأولى المصرية"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.

الطقس شديد الحرارة

‏وأوضحت أن الطقس شديد الحرارة رطب ‏على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وطقس حار رطب ‏على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وسواحلنا الشمالية.