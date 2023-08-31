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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى إنّ الأحوال الجوية بالبلاد مستمرة في ارتفاع قيم الحرارة، والعظمى بالقاهرة 36 درجة، وتعيش البلاد طقس حار رطب بالمناطق الساحلية المطلة على السواحل الشمالية.

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الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، محذرة من أنّنا نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس. 
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس حار رطب على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية نهارا.

درجات الحرارة اليوم الخميس 


وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة يرجع إلى نشاط منخفض الهند الموسمى.


وعن متوسط نسبة الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم

                      
القاهرة والوجه البحري  90-80               45-40
السواحل الشمالية         95-90               60-50
جنوب سيناء                70-60               40-30
شمال ووسط الصعيد     65-60               30-20
جنوب الصعيد.              40-35              15-10

القاهرة والوجه البحري 37        39
السواحل الشمالية        34        35
جنوب سيناء               38       41
شمال  ووسط الصعيد   37       39
جنوب الصعيد              42      45


بلغت درجة الحرارة العظمى اليوم في محافظة القاهرة 36 درجة مئوية،بينما بلغت درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية
•سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في السواحل الشمالية 31 درجة،بينما بلغت المحسوسة 34 درجة مئوية
•بلغت درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء 40 درجة مئوية،بينما بلغت المحسوسة 43 درجة مئوية
•قفزت درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد إلي  43 درجة مئوية،بينما قفزت المحسوسة إلي 44 درجة مئوية
•بلغت درجات الحرارة العظمى في محافظات شمال الصعيد 41 درجة مئوية،بينما سجلت درجة الحرارة المحسوسة 43.؛ 

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