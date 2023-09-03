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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين يوميا عن حالة الطقس من نشرة هيئة الأرصاد الجوية الرسمية ، وكذلك درجات الحرارة ، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة بعد موجة شديدة الحرارة وصلت بالعظمى إلى 45 درجة على جنوب الصعيد ، و38 درجة على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة الطقس اليوم على القاهرة ، فكشف خبراء الأرصاد أن الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

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طقس معتدل الحرارة

وبينت الأرصاد في نشرتها الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

14 درجة مرة واحدة 

وتتراجع درجات الحرارة اليوم بقيمة 14 درجة خلال ساعات الليل على جنوب الصعيد، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم للعظمى على الأقصر 41 درجة، فيما تهبط الصغرى ليلا إلى 27 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 10 درجات على الجيزة، بينما يكون 9 درجات على القاهرة.

رياح مثيرة للرمال 

وكشفت الأرصاد في بيانها اليوم ، عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم،  فتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،  كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال 

حالة البحر

كما أفصح بيان الأرصاد عن حالة البحرين اليوم، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 23
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 33 23
دمياط 31 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 32 19
كاترين 32 17
الطور 33 25
طابا 32 26
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 31 23
العلمين 30 23
مطروح 30 24
السلوم 30 23
سيوة 34 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 29
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبو رماد 35 8
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 39 24
أبوسمبل 41 28

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