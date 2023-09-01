الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بسبب التأثر بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تمتاز بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها وأيضا بسبب امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة قي فترة الصباح تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

فاض نسب الرطوبة

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الاولى” أن المنخفض الجوي يعمل على أنخفاض نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على انخفاض درجات الحرارة خاصة في فترة النهار وخاصة فترات الظهيرة.

وتابعت: نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري تصل ل ٨٥% وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٩٥%، ولكن منخفض الرطوبة يساعد على توزيعها على عمود الهواء ككل، بالإضافة لوجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية الذي يقلل من الشعور بنسب الرطوبة.

وأضافت: وسيشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل أنخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمي والصغري

القاهرة 34- 25

العاصمة الإدارية 34-26

الأسكندرية 31- 25

العلمين الجديدة 30-24

مطروح 30-22

دمياط 33-25

بورسعيد32-25

الإسماعيلية 36-23

السويس37-24

العريش 33-24

سانت كاترين 35-19

طابا37-27

شرم الشيخ 40-31

الغردقة41-30

الفيوم 36-26

بني سويف37-25

الوادي الجديد 42-26