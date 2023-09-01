عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة  للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بسبب التأثر بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تمتاز بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها وأيضا بسبب امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة قي فترة الصباح تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

فاض نسب الرطوبة

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الاولى” أن المنخفض الجوي يعمل على أنخفاض نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على انخفاض درجات الحرارة خاصة في فترة النهار وخاصة فترات الظهيرة.

وتابعت: نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري تصل ل ٨٥% وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٩٥%، ولكن منخفض الرطوبة يساعد على توزيعها على عمود الهواء ككل، بالإضافة لوجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية الذي يقلل من الشعور بنسب الرطوبة.

وأضافت: وسيشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل أنخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمي والصغري

القاهرة 34- 25

العاصمة الإدارية 34-26

الأسكندرية 31- 25

العلمين الجديدة 30-24

مطروح 30-22

دمياط 33-25

بورسعيد32-25

الإسماعيلية 36-23

السويس37-24

العريش 33-24

سانت كاترين 35-19

طابا37-27

شرم الشيخ 40-31

الغردقة41-30

الفيوم 36-26

بني سويف37-25

الوادي الجديد 42-26

محافظات الجمهورية منخفض جوى نسب الرطوبة الأربعاء الثلاثاء القاهرة الاسكندرية وجود كتل هوائية انخفاضا تدريجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

طرد السفير الفرنسي.. انقلاب النيجر يتحول لأزمة أممية ودولية| ماذا يحدث؟

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ