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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم ونشاط رياح يضرب البلاد

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

يشهد الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بعد الارتفاع المؤقت التي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين، يصاحب ذلك أيضا انخفاض في نسب الرطوبة.

وتكون حالة الطقس،  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشهد الطقس نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

انكسار الحرارة والرطوبة

وحول درجات الحرارة المتوقعة على مناطق البلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 33 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة


وعن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون 85% ليلا و40% نهارا
السواحل الشمالية تكون 95% ليلا و55% نهارا 
جنوب سيناء تكون 70% و40% نهارا
شمال الصعيد 65% ليلا و30% نهارا
جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا

 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة نسب الرطوبة

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