الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

شهدت الفترة الأخيرة الماضية، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وكشفت هيئة الأرصاد اليوم عن أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في قيم الحرارة في معظم الأنحاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الامر يرجع إلى تأثرنا بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، وهي تتسم بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها، و امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة في الصباح، بحيث بحجب حزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة

وتابعت، أن المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على انخفاض قيم الحرارة وبخاصة في فترة النهار وخاصة فترات الظهيرة، لافتةً إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري ما بين 80% إلى ٨٥% مقابل 90% إلى 95% على السواحل الشمالية.

وواصلت: "هناك عوامل موجودة منا مثل المنخفض الجوي وهو ما يؤدي إلى توزيع الرطوبة على عمواد الهواء ككل، ونراها على شكل سحب ولا نشعر بها بالشكل الكبير رغم وجودها، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل انخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 34 26

6 أكتوبر 35 26

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 26

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 23

نخل 37 20

كاترين 35 19

الطور 39 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 31 25

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 30 22

السلوم 30 23

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 38 31

حلايب 34 30

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 42 27

الأقصر 43 25

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 43 27