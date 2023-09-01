عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

شهدت الفترة الأخيرة الماضية، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وكشفت هيئة الأرصاد اليوم عن  أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في قيم الحرارة في معظم الأنحاء.

txt

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

txt

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب.. واليوم هو الأخير في الموجة الحارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الامر يرجع إلى تأثرنا بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، وهي تتسم بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها، و امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة في الصباح، بحيث بحجب حزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة

 

وتابعت، أن المنخفض الجوي يقلل نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على انخفاض قيم الحرارة وبخاصة في فترة النهار وخاصة فترات الظهيرة، لافتةً إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري ما بين 80% إلى ٨٥% مقابل 90% إلى 95% على السواحل الشمالية.

وواصلت: "هناك عوامل موجودة منا مثل المنخفض الجوي وهو ما يؤدي إلى توزيع الرطوبة على عمواد الهواء ككل، ونراها على شكل سحب ولا نشعر بها بالشكل الكبير رغم وجودها، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل انخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 34 26
6 أكتوبر 35 26
بنهــــا 34 25
دمنهور 34 26
وادي النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 25
المنصورة 34 25
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 34 26
طنطا 34 25
دمياط 33 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 37 24
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 38 23
نخل 37 20
كاترين 35 19
الطور 39 26
طابا 37 27
شرم الشيخ 40 31
الإسكندرية 31 25
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 30 22
السلوم 30 23
سيوة 38 24
رأس غارب 40 29
الغردقة 41 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 40 30
شلاتين 38 31
حلايب 34 30
أبو رماد 34 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 26
بني سويف 37 25
المنيا 37 23
أسيوط 39 24
سوهاج 42 25
قنا 42 27
الأقصر 43 25
أسوان 44 28
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 43 27

الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الجوية المحافظات المنخفض الجوي أجواء الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

باريس تعلن مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ