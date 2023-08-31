انخفاض جديد.. الأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "منخفض الهند الموسمي الذي تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة سيبدأ في التراجع قليلا ليحل محله امتداد لمرتفع العروض الوسطى".

وأضاف: "مرتفع العروض الوسطى يكون مصحوب بكتل هوائية من جنوب أوروبا بالإضافة للتبريد في عامود الهواء في طبقات الجو العليا فضلا عن نشاط الرياح وكل هذه العوامل ستكون السبب في انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد لمعدلاتها الطبيعية من 33 إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى".

وأشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "يومي الأحد والاثنين سيكونوا أفضل الأفضل الأيام لأنه سيكون بهم أقل درجات حرارة".