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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض جديد.. الأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس.. فيديو

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

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الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة اعتبارا من غد الجمعة

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "منخفض الهند الموسمي الذي تسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة سيبدأ في التراجع قليلا ليحل محله امتداد لمرتفع العروض الوسطى".

 

وأضاف: "مرتفع العروض الوسطى يكون مصحوب بكتل هوائية من جنوب أوروبا بالإضافة للتبريد في عامود الهواء في طبقات الجو العليا فضلا عن نشاط الرياح وكل هذه العوامل ستكون السبب في انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد لمعدلاتها الطبيعية من 33 إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى".

 

وأشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "يومي الأحد والاثنين سيكونوا أفضل الأفضل الأيام لأنه سيكون بهم أقل درجات حرارة".

الأرصاد المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الدكتور محمود القياتي انخفاض درجات الحرارة الموجة شديدة الحرارة الطقس حالة الطقس

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