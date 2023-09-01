عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنف في الظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

نشاط للرياح يضرب البلاد..الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجه الحارة

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من اليوم، مقارنة بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي، مشددة على أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الاربعاء القادم.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، سيساهم في توزيع الرطوبة، مما يعمل على تقليل الشعور بنسب الرطوبة وحجب أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حرة رطبة.


واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، سيكون الطقس معتدل تماما، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح، محذرة من تكون الشبورة المائية.

 

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين


وشددت على أن درجات الحرارة المتوقعة غدا ستصل إلى 33 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية.


وتابعت: هناك عنف في التغيرات المناخية، والتي تسببت في حدوث حرائق وفيضانات، بشكل عنيف وقوي داخل بعض الدول الأوروبية.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ