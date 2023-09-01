عنف في الظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بداية من اليوم، مقارنة بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي، مشددة على أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الاربعاء القادم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، سيساهم في توزيع الرطوبة، مما يعمل على تقليل الشعور بنسب الرطوبة وحجب أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حرة رطبة.



واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، سيكون الطقس معتدل تماما، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح، محذرة من تكون الشبورة المائية.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين



وشددت على أن درجات الحرارة المتوقعة غدا ستصل إلى 33 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية.



وتابعت: هناك عنف في التغيرات المناخية، والتي تسببت في حدوث حرائق وفيضانات، بشكل عنيف وقوي داخل بعض الدول الأوروبية.