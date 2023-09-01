نشاط للرياح يضرب البلاد..الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجه الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم تشهد البلاد أنخفاضا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، بسبب التأثر بارتفاع امتداد مرتفع العروض الوسطي على سطح الأرض مع وجود كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا تمتاز بالاعتدال والانخفاض في درجات حرارتها وأيضا بسبب امتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة قي فترة الصباح تعمل على حجب حزء كبير من أشعة الشمس وتلطف من الجو بشكل كبير.

أنخفاض نسب الرطوبة

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الاولى” أن المنخفض الجوي يعمل على أنخفاض نسب الرطوبة، مما يقلل الشعور بالرطوبة المرتفعة في الجو ويساعد على أنخفاض درجات الحرارة خاصة في فترة النهار وخاصة فترات الظهيرة.

وتابعت: نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري تصل ل ٨٥% وعلى السواحل الشمالية تصل ل ٩٥%، ولكن منخفض الرطوبة يساعد على توزيعها على عمود الهواء ككل، بالإضافة لوجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية الذي يقلل من الشعور بنسب الرطوبة.

وأضافت: ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل أنخفاضا تدريجيا على معظم محافظات الجمهورية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمي والصغري

القاهرة 34- 25

العاصمة الإدارية 34-26

الأسكندرية 31- 25

العلمين الجديدة 30-24

مطروح 30-22

دمياط 33-25

بورسعيد32-25

الإسماعيلية 36-23

السويس37-24

العريش 33-24

سانت كاترين 35-19

طابا37-27

رشم الشيخ 40-31

الغردقة41-30

الفيوم 36-26

بني سويف37-25

الوادي الجديد 42-26