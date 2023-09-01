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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا النينيو.. مركز تغير المناخ يكشف مفاجأة عن الطقس| فيديو

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، إن ظاهرة "النينيو" هي المسبب الأولى في ظاهرة الاحتباس الحراري المسبب لتغير المناخ، موضحا أن "النينيو" هي ارتفاع في معدل حرارة سطح البحار والمحيطات.

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وتابع محمد علي فهيم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حرارة سطح المحيطات تؤثر بالتابعية على المرتفعات والمنخفضات الجوية التي تؤثر على درجة الحرارة.

وأوضح، أنه لأول مرة يرتفع فيها متوسط درجة حرارة الأرض 17 درجة مئوية هذا العام، وكلما زادت الحرارة تجف الأرض.

وتابع: ظاهرة النينيو مستمرة ومن الممكن أن تسبب استمرار الصيف حتى في الخريف، أو من الممكن أن تتسبب في أن تتعرض المدن لخريف صارخ وأمطار مبكرة.

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