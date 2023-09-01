تغير المناخ.. أستاذ دراسات بيئية: نتوقع شتاء قاسيا في بعض مناطق العالم

أكد عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أنه هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مستوى العالم بسبب التغيرات المناخية الحادة.

وقال عبد المسيح سمعان في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" أصبحنا على أعتاب زيادة درجة ونصف في درجة حرارة الأرض ".

وأضاف عبد المسيح سمعان :" ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة نسب الرطوبة بما يزيد من احتماليات حدوث الأعاصير والأمطار والسيول ".

وتابع عبد المسيح سمعان :" ظاهرة النينو مستمرة حتى شهر ديسيمبر المقبل ومن تداعيات هذه الظاهرة زيادة معدلات الأعاصير والفيضانات والجفاف في بعض المناطق ".

وأكمل عبد المسيح سمعان :" التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة والسياحة"، مضيفا:" نتوقع شتاء قاسي في مناطق عدة في العالم ".