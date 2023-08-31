عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: التغيرات المناخية صعبت مراقبة الأعاصير

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور بدوى رهبان، خبير التغيرات المناخية ومدير الكوارث باليونسكو سابقا، أن تبعات التغيرات المناخية شح فى المياه والمياه العذبة، وتفاقم فى الأوبئة، ومشاكل فى تأمين الأمن الغذائي، وحدوث عوامل مناخية متطرفة كالعواصف والفيضانات والسيول وموجات الحر والجفاف.

وكشف رهبان، خلال مداخلة هاتفية من باريس بقناة “إكسترا نيوز”,، أن كل هذه التبعات تدفع بالمواطن إلى التطرف فى سلوكه وتطلعاته وتهدده في أمنه وصحته وتأمين الغذاء له، وما سوف نشهده فى المستقبل تطرفات فى تحركات اجتماعية وتفاقم فى النزاعات والصراعات المحلية والنزاعات المسلحة.

وقال إن ما نشهده الآن هو أن طبيعة الأعاصير ومراقبتها أصبحت صعبة، لأن تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة وكوكب الأرض يجعلان تصرف الأعاصير وتبعاتها تنتج عنها ظواهر جديدة ومتطرفة.

التغيرات المناخية باليونسكو تبعات التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء الأسبق يوضح دلالة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بورسودان

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

صراع عالمي على أرض أفريقيا.. ماذا يحدث بالجابون ودول الانقلابات؟

المرشد الأعلى الإيراني: يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون

ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لـ 100% بأسوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ