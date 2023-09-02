هل الحر لسه مكمل معانا؟..الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتوقع اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في خلال فترات النهار مع بداية سطوع أشعة الشمس، تزيد الشعور من الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، ولكن تشهد فترات الليل تحسنا في درجات الحرارة وذلك لغياب أشعة الشمس وزيادة للشعور بالاجواء المعتدلة ووجود نشاط الرياح يقلل من الاحساس بوجود نسب الرطوبة.

وكشفت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة “الأولى” أنه في فترات النهار ومع غياب نشاط الرياح يزيد الشعور من زيادة نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بالاجواء الحارة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري واحواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خاصة في فترات النهار في فترات الظهيرة، لافته إلى درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري والتي تتراوح بين ٣٣ ألى ٣٤ درجة مئوية، ولكن مع فترات اليل تنخفض درجات الحرارة ويزيد الشعور من الأجواء المعتدلة في معظم أنحاء الجمهورية.

أجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية

وأضافت: نشاط الرياح يوجد في معظم المحافظات والتى قد تصل سرعاته ما بين ٣٠ إلى ٣٥ كيلو متر على الساعة مما يقلل الاحساس بالرطوبة وغير مثير للرمال والأتربة، ويلطف من الجو بشكل كبير.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمي والصغري

القاهرة 34- 25

العاصمة الإدارية 34-25

الأسكندرية 32- 24

العلمين الجديدة 31-24

مطروح 30-23

دمياط 33-25

بورسعيد33-25

الإسماعيلية 36-23

السويس34-24

العريش 33-24

سانت كاترين 34-17

طابا35-27

شرم الشيخ 40-30

الغردقة41-30

الفيوم 36-24

بني سويف37-24

الوادي الجديد 41-25