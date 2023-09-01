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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وأسعار الذهب والدولار

صدى البلد

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.63 جنيه للبيع، و 33.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.20 جنيه للبيع، و39.7 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.38 جنيه للبيع، و100.3 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 26
الإسكندرية 31 - 25
الإسماعيلية 36 - 23
الغردقة 41 - 30
أسوان 44 - 28
سوهاج 42 - 25
المنيا 37 - 23

الذهب الدولار أسعار الدولار درجات الحرارة اليورو

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