درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 26

الإسكندرية 31 - 23

الإسماعيلية 37 - 23

الغردقة 41 -30

أسوان 43 - 28

سوهاج 42 - 25

المنيا 40- 23