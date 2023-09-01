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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل من الأرصاد | مفاجأة بشأن طقس سبتمبر 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد بداية شهر سبتمبر انخفاضا فى درجات الحرارة وتحسن فى حالة الجو وهذا ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية وتوقعت بتحسن حالة الطقس .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 2 سبتمبر الي الخميس 7 سبتمبر 2023 حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الساعات الأولى من شهر سبتمبر.

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طقس اليوم على القاهرة

 وأوضح بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الارصاد

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ليلا، إذ يسود طقس معتدل الحرارة ورطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تراجع درجات الحرارة 

واشار بيان هيئة الأرصاد الجوية الى تراجع درجات الحرارة ليلا على الأقصر بمقدار 18 درجة عن النهار إذ تسجل العظمى 43 درجة بينما تكون الصغرى 25 درجة فقط.

شبورة مائية

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط إذ قالت إنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر التى اعلنتها هيئة الأرصاد الجوية :

العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 34 26
6 أكتوبر 35 26
بنهــــا 34 25
دمنهور 34 26
وادي النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 25
المنصورة 34 25
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 34 26
طنطا 34 25
دمياط 33 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 37 24
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 38 23
نخل 37 20
كاترين 35 19
الطور 39 26
طابا 37 27
شرم الشيخ 40 31
الإسكندرية 31 25
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 30 22
السلوم 30 23
سيوة 38 24
رأس غارب 40 29
الغردقة 41 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 40 30
شلاتين 38 31
حلايب 34 30
أبو رماد 34 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 26
بني سويف 37 25
المنيا 37 23
أسيوط 39 24
سوهاج 42 25
قنا 42 27
الأقصر 43 25
أسوان 44 28
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 43 27

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية

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