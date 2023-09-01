أستراليا.. الأرصاد تعلن تسجيل أدفأ فصل شتاء

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا ،اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد أدفأ فصل شتاء بها على الإطلاق، وذلك قبيل قرار متوقع بشأن إمكانية تعرض البلاد لظاهرة النينييو التي عادة ما يصاحبها طقس أكثر حرارة وجفافاً.

وقال المكتب على موقعه الإلكتروني إن متوسط درجات الحرارة في الموسم من يونيو إلى أغسطس زاد 1.53% عن المتوسط في الفترة بين عامي 1961 و1990، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1910.

في هذا السياق، انخفض معدل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء في أنحاء البلاد 4.2% بالمقارنة مع متوسط الفترة بين 1961 و1990، غير أن المناطق الشمالية في ولاية أستراليا الغربية وكوينزلاند في الغرب ومناطق شاسعة في شمال وشرق أستراليا الجنوبية لم تشهد ذلك.

ونهاية فصل الشتاء الدافئ على غير المعتاد في نصف الكرة الجنوبي من شأنه أن يمهد الطريق أمام إعلان محتمل لظاهرة النينييو.