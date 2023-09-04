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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار بـ 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بالأحوال الجوية

أمطار
أمطار

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولى، أن العظى  على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 لـ 34 درجة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة، وأن هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة بسبب السحب، وأن تلك المحافظات هي" الإسكندرية ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المواطن بـ الاستماع لـ نشرات الأرصاد، وعدم الاستماع لأي شائعات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 32 24
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 36 24
نخل 32 19
كاترين 32 17
الطور 33 25
طابا 32 26
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 30 23
السلوم 30 24
سيوة 36 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 40 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 28
الوادي الجديد 39 26
أبوسمبل 41 28
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية منار غانم الامطار

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