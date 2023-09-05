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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة جديدة بشأن الطقس ودرجات الحرارة، إذ تشهد البلاد موجة حارة جديدة ويبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة لتسجل 46 درجة على جنوب الصعيد للمحسوسة مع يوم الجمعة المقبل، و40 على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع الخبراء أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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كما كشفت الأرصاد أن اليوم يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

الأرصاد

أمطار 

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم ، حيث  تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، و فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغريبة ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة.

أمطار 

ارتفاع الموج

وعن حالة البحرين ، قالت الأرصاد في بيانها اليوم، إنها بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 35 25
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 35 25
نخل 33 18
كاترين 31 17
الطور 33 25
طابا 33 26
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 34 24
العلمين الجديدة 33 23
مطروح 31 23
السلوم 33 24
سيوة 36 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 31
حلايب 35 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
الوادي الجديد 41 25
أبو سمبل 41 28

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