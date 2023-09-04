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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تحذيرات موجة حارة تضرب البلاد.

 

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منخفض جوي 

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 لـ 34 درجة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

 

ولفتت إلي أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة، وأن هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة بسبب السحب، وأن تلك المحافظات هي" الإسكندرية ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية".

موجة حارة منتظرة 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة خلال هذا الشهر ستنخفض، عما كانت في السابق، وأن الخميس والجمعة القادمين سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت من المواطنين من الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

 

وطالبت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من المواطن بـ الاستماع لـ نشرات الأرصاد، وعدم الاستماع لأي شائعات.

 

حالة الطقس في مصر 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد سوف تشهد موجة حارة جديدة تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية هذا الأسبوع.

 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد سوف تشهد  نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة على مدار ثلاثة أيام من الموجة الحارة.

 

وتنعدم فرص الأمطار خلال هذه الموجة، بينما تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ( مطروح والسلوم) على فترات متقطعة.

 

وتظل نسب الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة من حالة الطقس، وتكون السبب في زيادة الإحساس بحرارة الأجواء.

الأرصاد الأرصاد الجوية اخبار التوك شو درجات الحرارة الطقس

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