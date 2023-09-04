الأرصاد: فرص سقوط أمطار اليوم.. وانخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وبخاصة في فترات الصباح الباكر.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الأجواء ليلا تكون صيفية معتدلة تماما، وسنشعر بهدوء سرعات الرياح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في معظم محافظات الجمهورية، عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وتابعت: "مع تعمق المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فإن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ولن تكون مؤثرة تماما على أي من أعمال الأنشطة اليومية".

