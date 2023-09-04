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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات الطقس | موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد سوف تشهد موجة حارة جديدة تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد سوف تشهد  نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة على مدار ثلاثة أيام من الموجة الحارة.

وتنعدم فرص الأمطار خلال هذه الموجة، بينما تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ( مطروح والسلوم) على فترات متقطعة.

ارتفاع الحرارة والرطوبة

وتظل نسب الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة من حالة الطقس، وتكون السبب في زيادة الإحساس بحرارة الأجواء.

حالة الطقس

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، والتي متوقع أن تترفع الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية على بعض المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح مابين 36 لـ 39
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 34 إلى 39 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 44 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة 

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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