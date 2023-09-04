مفاجأة بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن تقلبات جوية جديدة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة وتحديدا من يوم الأربعاء، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأن ذروة الارتفاع ستكون يومي الخميس و الجمعة، وعلى المواطنين توخي الحذر.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار الأرصاد:

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 لـ 34 درجة خلال فترة النهار، وفي فترة الليل سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة، وأن هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة بسبب السحب، وأن تلك المحافظات هي" الإسكندرية ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس يومي الخميس والجمعة





أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك تغيرات في الأحوال الجوية، موضحة أنه من يوم الأربعاء حتى يوم السبت، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة خلال هذا الشهر ستنخفض، عما كانت في السابق، وأن الخميس والجمعة القادمين سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت من المواطنين من الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

الأرصاد: طقس اليوم يشهد تحسنا في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بسبب استمرارا تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في سواحلنا الشمالية.

الأرصاد: فرص سقوط أمطار اليوم.. وانخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وبخاصة في فترات الصباح الباكر.



القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4_9_2023|فيديو

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 4 سبتمبر٢٠٢٣.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صد البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 24

نخل 32 19

كاترين 32 17

الطور 33 25

طابا 32 26

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 23

السلوم 30 24

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 39 30

حلايب 35 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 28

