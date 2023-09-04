الأرصاد: طقس اليوم يشهد تحسنا في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بسبب استمرارا تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في سواحلنا الشمالية.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "من المتوقع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، وبخاصة في فترات الصباح الباكر وفترات الليل، ولكن في فترات النهار سنشعر بوجود نسب رطوبة في الجو في فترة الظهيرة".

وتابعت، أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية.

