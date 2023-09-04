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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

طقس
طقس

فجرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون سقوط الأمطار. 

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أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، أن هناك فرص لسقوط الأمطار للمناطق الساحلية مطروح الإسكندرية وشمال الوجه البحري اليوم الاثنين، متابعة أن الاسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. 


وتابعت انه أمطار حلال الساعات المقبلة على بعض المناطق في البلاد، لافتة إلى أن نتوقع استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة. 


وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض نشاط الرياح وراء الاحساس بحرارة الجو خلال الأيام القليلة الماضية.

 

درجات الحرارة الاثنين 4 سبتمبر 2023

العظمى- المحسوسة
القاهرة والوجه البحري 33 36
السواحل الشمالية 31 34
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 35 37
جنوب الصعيد 39 40
الثلاثاء 5 سبتمبر 2023


درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

العظمى- المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37
السواحل الشمالية 33 36
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 35 37
جنوب الصعيد 41 42
 

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