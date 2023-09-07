الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وبشرى بشأن أسعار الذهب.. وضربة الموسم للأهلي

شهدت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة، الحديث عن العديد من الملفات الهامة، منها الحديث عن انهيار عقار حدائق القبة، والدكتور مجدي يعقوب، وتفاصيل هامة حول حالة الطقس في الأيام المقبلة من الأرصاد الجوية.

ونرصد لكم من خلال موقعنا “صدى البلد”، أبرز ما جاء في تصريحات في برامج التوك شو في الفترة الأخيرة..

قال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه سقط حوالى 13 ضحية في انهيار عقار بحدائق القبة وكان الانهيار لهذا العقار في 7 يوليو، موضحا أن سبب انهيار العقار نتيجة خطأ احد السكان الذي كان يقوم بإصلاح في أحد الطوابق دون اي استشارة هندسية، وبدأ العمل دون ترخيص من الحي.

وأضاف “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور” مساء يوم الأربعاء، أن أسباب انهيار العقارات هو غياب الرقابة، والتفتيش، لافتا إلى انه وفقا للقانون بدأ عمل جميع الإجراءات القانونية بعد ارسال لجنة هندسية لمعاينة العقار، واقرت أن العقار يحتاج إلى تدعيم أو تنكيس او ازالة جزئية أو كلية، او ترميم وذلك من سنه 1992 فلم يتم إزاله هذه العقارات ولم ترمم.

وأضاف : أنه قد استيقظ سكان حدائق القبة على كارثة انهيار عقار سكني الذي راح ضحيته 3 أشخاص واصيب 3 أخرين وتم إخلاء عقارين مجاورين حرصاً علي أرواح السكان .

رصدت فضائية العربية تقريرًا عن تجمل بايدن بحوالي 100 ألف دولار لإخفاء شيخوخته، فقد صار بايدن على أبواب الثمانين من عمره.

ووفقًا للتقرير، فقد حافظ جو باين على مظهره البراق فقد كشف غاري موتيكي بكاليفورنيا وهو أحد كبار الجراحين التجميليين حيث قال إن شعر الرئيس السابق البراق هو نتاج عمليات زراعة قديمة.

توقع الجراح التجميلي أن بايدن قد خضع لعملية تجميل للوجه فخط حاجبه غير طبيعي، مما يشير إلى أن الرئيس خضع لعملية "رفع الحاجب" وكذلك لعملية راب الجفن السفلى، للقضاء على الأكياس تحت عينيه.

زفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، نبأ سارًا بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب مصر في الفترة الحالية، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على محافظة القاهرة فقط، فيما قد يصل لـ 46 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية مثل أسوان وغيرها.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن الموجة الحارة على مصر تشهد ذروتها بداية من غد الخميس والجمعة أيضا، حيث إن درجات الحرارة ستصل لـ 37 و38 على القاهرة، فيما تصل في المحافظات الجنوبية لـ 46 درجة مئوية.

واستكملت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تضرب مصر مستمرة حتى يوم الأثنين المقبل، ولكن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولن تكون مثل يومي الخميس والجمعة، ومع منتصف الأسبوع المقبل تشهد مصر تحسنا في الأحوال الجوية.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا واضحًا في الفترة الأخيرة، إذ أن سعر الأوقية وصل لـ 1918 دولارًا بعد ما كانت بـ 1950 دولارًا، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر تراجع بشكل واضح حيث سجل تراجع بقيمة 20 جنيهًا وهو تراجع محدود.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سعر الذهب في الوقت الحالي يعتبر مناسب جدًا وفقًا للأسعار العالمية، إذ إن السعر أصبح شبه مساوٍ للأسعار العالمية على الرغم من رؤية البعض أن السعر في الوقت الحالي يُعد مرتفع بعض الشيء.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بشكل واضح على أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة التموين قدمت طلب لمجلس الوزراء بمد فترة مبادرة زيرو جمارك بعد تأثيرها الواضح على أسعار الذهب.

وزفّ مستشار وزير التموين لشؤون الذهب بشرى سارة قائلًا إنه بعد انضمام مصر لبريكس سيكون حدث اقتصادي قوي جدًا، وله علاقة قوية جدا بأسعار الذهب، إذ أنه سيساعد في تقوية الجنيه المصري، ويعطيه فرصة للثبات والانتعاش، كما يساعد في تراجع أسعار الذهب والدولار وهو ما سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المصري.

قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن عدد طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة تصل لـ ربع مليون طالب تقريبا، موضحا أن هؤلاء الطلاب قد يواجهون مشاكل عديدة في التواجد في الكليات بسبب أن الأماكن المتبقية.

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج ""صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن طلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الثانوية العامة يواجهون مشكلة حول الأماكن المتبقية لهم في الكليات المتبقية طبقا لرغباتهم، ومن هنا يبحث البعض عن المكان الأقرب لميوله، وسيكون قبول معظمهم في المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة إلا فيما تبقى من أماكن متبقية خُصصت للكليات التي يُشترط فيها النجاح في اختبارات القدرات مثل التربية الرياضية، والموسيقية وما إلى ذلك.

وتابع الخبير التعليمي، أن معظم طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة سيكون في المعاهد المختلفة، ولكن العدد هذا العام ليس بالقليل، وخاصة من طلاب المجموعة الأولى الذي بدأ في الانتقال للجامعات الأهلية، وبعض طلاب الدور الثاني بعد النجاح في عدد من المواد قد يدخله كلية ما، "يعني لو شخص مجموعه كبير وتعثر في مادة ما بعد ما نجح في المادة دي قادر على دخول الكليات التي أغلقت أبوابها لأن مجموعه يجيبها".

‏قال المخرج جمال عبد الحميد إن نجاح مسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان كان بسبب الفنانة هالة صدقي قائلا: "هي اللي شالت المسلسل وقدمت أداء رائعا".

‏وتابع ‏خلال حواره مع الإعلامية "مفيدة شيحة"، والإعلامية "سهير جودة"، في برنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه سعيد جدا بمهرجان الدراما وان مصر لها تاريخ كبير في الدراما ولديها أعمال مهمة جدا ولكن هناك أجيال حتى الآن لا تعرف من هؤلاء النجوم و العباقرة وأعمالهم.

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيدًا للغاية، إذ إنه كان هناك الكثير من الأفكار التي أطلقت، والطروحات التي تفاعل معها السادة الوزراء، موضحا أن الشراكات العربية وخاصة الاجتماع مع وزير خارجية اليابان بالأمس حظي باهتمام كبير من قبل المجموعة.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن المطلوب الآن هو تحديد فعاليات هذه الشراكات بمعنى أن هناك شراكة مع الصين لها رؤية، وشراكة مع الهند لها رؤية، وشراكة مع تركيا كانت موجودة لها رؤية، وشراكة مع روسيا لها رؤية، وبالتالي تم التوافق على أنه يجب أن الأمانة العامة تضع خطوط إرشادية محددة فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع كل هذه الشراكات.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تبني أو إعادة تبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، إذ أن الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة سواء في نهر النيل، أو في نهر دجلة، أو نهر الفرات، ولذلك تم التأكيد على هذا القرار اليوم.

وجاء في قناة العربية، أن النجم المغربي وليد الكارتي، يواجه حالة من الغموض الكبير حول مصيره مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يرجح أن النادي الأهلي قد يخطف اللاعب خلال الأيام المقبلة قبل الأسبوع المقبل، وهي ما ستكون ضربة الموسم بالنسبة للنادي الأهلي.

ووفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، نشرت تقريرًا جاء فيه أن وليد الكارتي يؤرق بال بيراميدز في الفترة الحالية، وهذا بعدما طلب من إدارة بيراميدز، تأجيل مناقشة تجديد تعاقده مع الفريق السماوي حتى إشعار آخر، الأمر الذي سبب حالة من الإزعاج داخل صفوف بيراميدز، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

ويعتبر وليد الكارتي واحد من اللاعبين المطلوبين في العديد من الأندية المختلفة، وبالتالي فاللاعب قد يرحل عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن وليد الكارتي على رادار عدد من الأندية المصرية والخليجية، أبرزها الأهلي المصري، الذي يراقب تطورات وضع اللاعب عن قرب، على أمل الحصول على خدماته في الموسم المقبل، وفي حالة تجديد التعاقد يحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير دون الرجوع لبيراميدز.

أكد الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن القانون البريطاني من البرلمان تغير من أجل منح الدكتور مجدي يعقوب لقب "سير"، بسبب رفضه التنازل عن الجنسية المصرية.

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار " المذاع على فضائية "النهار"، أنه كتب مقالة في الأهرام منذ عامين للإشادة والعرفان بجهود السير مجدي يعقوب "طبيب القلوب".

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن السير مجدي يعقوب رجل عظيم قدم لمصر الكثير وترك إنجلترا من أجل قلوب المصريين.

كشف الفنان محمد أنور، عن أغرب مهنة عمل فيها خلال مسيرته، خاصة أنه اعترف من قبل أنه عمل في العديد من المهن المختلفة، قبل أن يستقر في مهنة التمثيل، ويحقق نجاحا كبيرا فيها في الوقت الحالي، ويصبح واحدا من النجوم الممتلكين لشعبية كبيرة.

وقال "أنور"، خلال تصريحات مع قناة "العربية": "أنا اشتغلت شغلانة ممكن البعض يشوفها عيب، ولكن هي مش عيب الحقيقة، أنا كنت شغال شغلانة هي أني بحضن واحد، أروح من الصبح لحد بالليل أحضن واحد ومن ثم أروح، بس الشغلانة دي كان اسمها جيبسون بورد".

وتابع أنور: "تركيب الجيبسون بورد ده بيحتاج أن الراجل وهو شغال يفضل ممسوك، فكنت بروح من الصبح أفضل حاضن الراجل اللي شغال عشان ميقعش لحد ما يخلص شغل، ومن ثم أقبض وأروح، ودي كانت شغلانتي أفضل سانده عشان ميقعش، وكنت بقبض 50 جنيهًا في اليوم على الشغل ده".