تفاصيل جديدة في قرارات النيابة العاجلة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة، إلى موقع انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، لإجراء معاينة لموقع الحادث.

واستمعت النيابة لعدد من شهود العيان والمصابين وصرحت بدفن الجثث الثلاثة وتسليم الجثامين لذويهم، وأمرت النيابة بتكليف لجنة هندسية من محافظة القاهرة لإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، والاستعلام من حى حدائق القبة عن ما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه.

وكان قد استيقظ سكان حدائق القبة على كارثة انهيار عقار سكني الذي راح ضحيته 3 أشخاص واصيب 3 أخرين وتم إخلاء عقارين مجاورين حرصاً علي أرواح السكان .

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص أسفل الأنقاض ، على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج 3 أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

قرار النيابة الإدارية

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار.

ترأَسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: منى رشيد - رئيس النيابة، نجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

تفاصيل عقار حدائق القبة



وتبيَّن من المعاينة: أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.

وتولَّت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة– القسم الثالث التحقيق، حيث قررت منى رشيد – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار ، مع استدعاء كلٍّ من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

وجار استكمال التحقيقات.