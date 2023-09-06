عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مستشفيات عين شمس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي عقار حدائق القبة المنهار

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

كشف الدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل مهمة حول الأوضاع الصحية للمصابين في حادث انهيار حدائق القبة، موضحًا أن الامور مستقرة ويمكننا أن نطمئن بأن هؤلاء المصابين في عناية جيدة وأن جميع الإجراءات الضرورية تتخذ لمتابعة حالتهم وعلاجهم.

txt

خبير تعليم: الجامعات المصرية تقدم دورات تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

txt

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بعقار حدائق القبة المنهار

وأوضح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نطاق الإصابات وضرورة العلاج، موكدًا أن الحالات مستقرة، وهذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد تدهور في حالة المصابين.

وأشار الدكتور طارق يوسف، إلى سيتم وضع هؤلاء المصابين تحت الملاحظة المستمرة داخل المستشفى، وهذا يعكس التفاني والعناية التي يوليها الفريق الطبي للمصابين، لضمان تلقيهم العناية الطبية الكاملة واللازمة.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك 3 حالات وفاة وتم عمل الإجراءات اللازمة من المستشفى معهم، موضحا أن هناك تنسيق تم مع محافظة القاهرة فور وقوع المنزل لنقل الوفيات والمصابين.

وقال الدكتور طارق يوسف، نأمل أن يتعافى جميع المصابين بسرعة وبشكل كامل، موضحًا أن تلك اللحظات الصعبة تتطلب توحيد الجهود وتقديم الدعم للمصابين وعائلاتهم، موضحًا أن هذه الجهود المستمرة للعناية بالمصابين تعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الطبية والمتابعة الطبية الممكنة، لضمان أن يتماثل المصابون للشفاء بأسرع وقت ممكن وبأمان.

تفاصيل الحالة الصحية عقار حدائق القبة عقار حدائق القبة المنهار مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس مدير مستشفيات جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

موضوعات متعلقة

تفاصيل البرامج التدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أحمد سيد: مستقبل الذكاء الاصطناعي واعد ويجب استغلاله بشكل أخلاقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة عند تسجيل الرغبات

خيال البشر.. وسرعة الآلة| خبير يكشف لـ"صدى البلد": ما هو الذكاء الاصطناعي.. أبرز إيجابياته وسلبياته .. كيفية استخدامه في التعليم

ترشيحاتنا

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: القضية الصحية مسئولية الجميع

سامح شكري: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها

ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية

كاتب سعودي: مهرجان العلمين جعل من مصر مقصدا سياحيا

لم أكمل قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع فهل صلاتي صحيحة

بعد زيارته إلى مصر.. قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ