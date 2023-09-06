مدير مستشفيات عين شمس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي عقار حدائق القبة المنهار

كشف الدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل مهمة حول الأوضاع الصحية للمصابين في حادث انهيار حدائق القبة، موضحًا أن الامور مستقرة ويمكننا أن نطمئن بأن هؤلاء المصابين في عناية جيدة وأن جميع الإجراءات الضرورية تتخذ لمتابعة حالتهم وعلاجهم.

تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بعقار حدائق القبة المنهار

وأوضح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نطاق الإصابات وضرورة العلاج، موكدًا أن الحالات مستقرة، وهذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد ولا يوجد تدهور في حالة المصابين.

وأشار الدكتور طارق يوسف، إلى سيتم وضع هؤلاء المصابين تحت الملاحظة المستمرة داخل المستشفى، وهذا يعكس التفاني والعناية التي يوليها الفريق الطبي للمصابين، لضمان تلقيهم العناية الطبية الكاملة واللازمة.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك 3 حالات وفاة وتم عمل الإجراءات اللازمة من المستشفى معهم، موضحا أن هناك تنسيق تم مع محافظة القاهرة فور وقوع المنزل لنقل الوفيات والمصابين.

وقال الدكتور طارق يوسف، نأمل أن يتعافى جميع المصابين بسرعة وبشكل كامل، موضحًا أن تلك اللحظات الصعبة تتطلب توحيد الجهود وتقديم الدعم للمصابين وعائلاتهم، موضحًا أن هذه الجهود المستمرة للعناية بالمصابين تعكس التزام المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الطبية والمتابعة الطبية الممكنة، لضمان أن يتماثل المصابون للشفاء بأسرع وقت ممكن وبأمان.