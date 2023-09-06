خبير تعليم: الجامعات المصرية تقدم دورات تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وضمان تحقيق التعليم العالي لأقصى إمكاناته، من خلال تقديم الدعم لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الذي يعزز من قدرتهم على توجيه وتمرير هذا التقدم والمعرفة للطلاب.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنه بالنظر إلى الدور الحاسم للتعليم العالي في تطوير المجتمع والاقتصاد، فإن تطوير برامج تدريبية تعزز من مهارات الأعضاء التدريسية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعليم والبحث في البلاد.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تزويد أعضاء هيئات التدريس بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطبيق أحدث التقنيات والأساليب التدريسية في مجالاتهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فعاليته، موضحًا أن إذا تم تنفيذ هذه البرامج التدريبية بنجاح وبالشكل المطلوب، فقد تساعد في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على الساحة الدولية وجعلها جاهزة للمستقبل الذي يتطلب التفاعل مع التطور التكنولوجي المستمر.

ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أنه عن طريق تعزيز هذه العناصر في التدريب، يتم تطوير مهارات المعلمين وزيادة قدرتهم على التفاعل والتواصل مع الطلاب وتوفير بيئة تعليمية داعمة وتحفيزية، وهذا يساعد في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهداف التعليم وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن من خلال تقديم التعليم والتدريب المناسبين وتوفير الدعم اللازم، يمكن تجهيز أعضاء هيئات التدريس بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من مشاركة طلابهم بفعالية في سوق العمل ومساعدتهم في بناء مستقبل مشرق.

وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة مواصلة تقديم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين والطلاب؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية والتعليمية، لأنه يعد أمر حيوي لتطوير وتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس وهذا النوع من التدريب يسهم بشكل كبير في تنمية المهارات والقدرات وتطوير الأفراد في مختلف الجوانب الوظيفية والتعليمية.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن البرامج التدريبية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات لها أهمية كبيرة وعديدة، حيث تساهم في تطوير وتحسين جودة التعليم العالي بشكل عام، وبعض الأهميات الرئيسية لهذه البرامج:

-تعزيز البحث العلمي:

تعزز هذه البرامج من مهارات البحث والنشر العلمي لدى أعضاء هيئات التدريس، مما يساهم في تطوير المعرفة والبحث العلمي في الجامعة.

-تعزيز التفاعلية مع الطلاب:

تعلم أساليب التدريس الحديثة والتفاعلية يمكن أن يزيد من مشاركة الطلاب في الفصل الدراسي ويعزز تفاعلهم مع المواد الدراسية.

-تعزيز الجودة الأكاديمية:

تسهم هذه البرامج في رفع مستوى الجودة الأكاديمية في الجامعة، مما يزيد من سمعتها وجاذبيتها للطلاب وأعضاء هيئات التدريس المحتملين.

-التطوير المؤسسي:

تسهم البرامج التدريبية في تطوير الجامعة ككيان تعليمي وبحثي متقدم، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.