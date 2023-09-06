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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل البرامج التدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والشبكات وتحليل البيانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وكذلك العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التابعة للتعليم العالي.

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ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية التالية: SkillsHub.mohesr.gov.eg على أن يبدأ التسجيل بداية من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 وحتى الأحد الموافق 17/9/2023.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية في تحسين وتطوير كفاءات طلاب الجامعات المصرية وإعداد كوادر بشرية قادرة علي المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية نحو "التحول الرقمي" لمواكبة التطور التكنولوجي المُتسارع على مستوى العالم.

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، (دفعة المهندس إبراهيم محلب)، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وفريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ود.أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، ود.معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالأكاديمية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وخلال فعاليات الحفل، تم استعراض فيلم وثائقي عن نشأة وتطور أكاديمية الشروق والمعاهد التابعة لها، والأقسام والبرامج العلمية التي يضمها كل معهد بالأكاديمية، وإستراتيجية الأكاديمية لتطوير منظومة التعليم بها، بالإضافة إلى استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة السيد المهندس إبراهيم محلب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شركة أمازون ويب سيرفيسز برنامج التدريبي مجال الحوسبة السحابية قطاع تكنولوجيا المعلومات Jobs Education

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