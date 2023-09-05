تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة عند تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتي يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

رابط التسجيل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أتاحت الوزارة رابط التسجيل للطلاب الراغبين في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويمكن للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظام 3 و5 سنوات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنــــــــــــــــــا.

- اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- تحديد نوع المؤهل.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- يظهر بيان تأكيدي ببيانات الطالب.

- يتم التأكد من البيانات ثم الضغط متابعة.

- تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن قواعد التنسيق.

- الضغط علي متابعة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لدبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التسنيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- تحديد نوع المؤهل.

- إدخال رقم الكود الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم الكود.

- الضغط علي الخطوة التالية.

- يقوم الطالب بتسجيل الرغبات كاملة.

- مراجعة الرغبات التي سجلها الطالب.

- طباعة بطاقة الرغبات.

الدبلومات الفنية 2023

وجاء تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية علي النحو التالي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.