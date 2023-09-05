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إلهام أبو الفتح
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تعليم

خبير: هذه التقنية تفيد المدرّسين في تقديم جودة تعليمية فعّالة | خاص

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد خبير التعليم

أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بإحدى كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أنه بفضل تقدم التكنولوجيا والابتكار المستمر، نشهد تزايدًا مذهلاً في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وإنه يمتد إلى مجموعة متنوعة من المجالات، مما يجعله أداة حيوية في عالمنا المعاصر، وتحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى شيء لا يمكن تجاهله واقتربت منا أكثر من أي وقت مضى.

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الذكاء الاصطناعي

وأوضح سيد، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه التكنولوجيا المبهرة تظهر قدرتها على تغيير وجهات نظرنا وأساليب حياتنا، فبدلاً من أن نرى الذكاء الاصطناعي كمفهوم مجرد، أصبحنا نتفاعل معه كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لتمتد تلك الاستخدامات إلى مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الأعمال والتصنيع، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تقدم المجتمعات.

وقال الخبير التربوي، إن الذكاء الاصطناعي محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة أنظمة خاصة تشبه أنظمة الكمبيوتر، ويتميز الذكاء الاصطناعي بالقدرة على "التفكير" و"التعلم" من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاتمام المهام أو إجراء تنبؤات أو تحديد الأنماط التي قد لا يتمكن البشر من اكتشافها.

وأشار الدكتور أحمد سيد، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد أشرقت ببريق لامع في مجال التعليم، أذ إنها تتيح فرصًا جديدة ومبتكرة للطلاب والمعلمين على حد سواء، حيث يمكن للتعلم الآلي أن يكون متجاوبًا مع احتياجات كل طالب بشكل فردي، مما يعني توجيه تجربة تعليمية مخصصة، وتظهر تلك التكنولوجيا أيضًا قوتها في مساعدة المعلمين على تحسين توجيههم وتقديم مساعدة تعليمية فعّالة.

ولفت الخبير التربوي، إلى أن في مجال الصحة، أصبحت التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أدوات حيوية للأطباء والمرضى، ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور الطبية بدقة عالية وتقديم تشخيصات دقيقة تساعد في توجيه العلاج بشكل أفضل، كما يمكن استخدامه في تطوير أجهزة طبية ذكية تسهم في مراقبة حالة المرضى بشكل مبتكر.

وأضاف الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على هذه القطاعات فقط، بل يتوسع إلى الكثير من جوانب حياتنا، وإنها مجرد بداية، ومع استمرار التطور التكنولوجي، سنشهد تكاملًا أكبر للذكاء الاصطناعي في حياتنا، مما يفتح الأبواب أمام الإمكانيات اللامحدودة.

 

الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي أشرقت بريق لامع مجال التعليم Jobs Education

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