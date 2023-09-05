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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

طلاب الدبلومات الفنية 2023.. بدأ أمس التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية وموعد التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الرسمي للتسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات لكل التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وسياحة وفنادق.

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طلاب الدبلومات الفنية 2023.. وانطلق التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أمس الاثنين 4-9-2023، ليكون موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات التي تشملها من صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق.

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023، عن موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية ، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتباراً من أمس الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالى :-

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وكانت قد انتهت أمس الأحد اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات.

خطوات التسجيل علي موقع التنسيق الالكتروني 2023

كما أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي عن خطوات التسجيل علي موقع التنسيق الالكتروني 2023:

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg      ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌2. يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

‌3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌4. يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ثانيا : الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

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