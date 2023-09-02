لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. نصائح تساعد على اجتياز اختبارات القدرات بسهولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-

كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض ابرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها وطرق الاستعداد لها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلبًا أساسيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فهذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرات الطلاب في مجموعة متنوعة من المهارات الأكاديمية والذهنية، مثل المنطق والقراءة والتحليل والرياضيات والرسم.

وأوضح الخبير التربوي، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فإن فرصتهم في الالتحاق بالجامعات متاحة وممكنة، ولكن قد يواجه البعض صعوبات في اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، وهنا يأتي دور وجود الموهبة عند الطالب، حيث يمكن أن تكون لديه موهبة معينة أو قدرة فطرية في مجال معين، وهذا يمكن أن يسهم في تحقيق نجاحه في اختبارات القدرات وبالتالي زيادة فرصته في الالتحاق بالجامعات.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مستقبل مصر متصل بشكل كبير بقدرتها على تطوير التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا إن الدولة وفرت لطلاب الدبلومات عدد كبير من الجامعات التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية في المجالات التكنولوجية والإبداعية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف ذات مستوى عالي ورواتب مجزية في سوق العمل.

واضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات أن يتطلعوا إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والعقلية، والعمل بجد لتحقيق النجاح في اختبارات القدرات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفنى وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم، منوها إلي أن المختص الفنى لا يقل أهمية عن المهندس فى شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس القيام بشىء دون الفنى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، انه قد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

أعلنت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ هي كالتالي:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.