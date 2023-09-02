تنسيق الجامعات 2023 | كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية.. تعرف عليها

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، يتزايد البحث في الفترة الحالية عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 حيث يترقب الطلاب انطلاق التنسيق لاستكمال التعليم الجامعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق كاملة خلال الأيام المقبلة.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر بدء التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات بالمرحلة الثالثة للتنسيق.

ويخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق في الكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات في الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها لتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح للطلاب التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الخاصة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه النوعية من الجامعات تتطلب موارد كبيرة وتخطيط وتنظيم دقيق لتحقيق أهدافها، ولذلك يحظى بدعم رئاسي وتعليمي ومجتمعي كاف لتحقيق النجاح والتميز، موضحًا أن ما يتم من إنشاءات جديدة في تطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز، في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية فى الحياة العامة.

ولفت الخبير التربوى، إلى أن الجامعات التكنولوجية تساعد على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، إذ تقدم لهم فرصًا للتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية المختلفة، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ورواتب أعلى، وبالتالي، فإن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

كلية الهندسة.

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

كلية التمريض.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق.

كلية التربية.

كلية الآثار.

العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 معرفة المعاهد والكليات من دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا .

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

خطوات التقديم بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجارى/ زراعي/ سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا: يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا: يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا: يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا: في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.