تنسيق الدبلومات الفنية 2023| أبرز التخصصات الجامعية المطلوبة بسوق العمل.. نصائح تساعد الطلاب على اجتياز اختبارات القدرات

خبراء تعليم قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أبرز التخصصات الجامعية الجديدة المطلوبة بسوق العمل

نصائح تساعد على تجاوز اختبارات القدرات بسهولة

معايير اختيار التخصص وأخطاء يجب تجنبها



يشهد سوق العمل السنوات المقبلة، اهتمامًا كبيرًا من طلاب التعليم الفني، وبالتزامن مع اقتراب انطلاق التنسيق الخاص بـ طلاب الدبلومات الفنية 2023، لذلك حرص “صدى البلد” في السطور التالية على تقديم نصائح لطلاب الدبلومات الفنية 2023 لمعرفة أبرز التخصصات الجامعية الجديدة المطلوبة بسوق العمل.

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن الجامعات التكنولوجية في مصر هي عنصر حاسم في تطوير البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة إنها تلعب دورًا مهمًا في تأهيل الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة والمتطورة باستمرار، وتعتمد هذه الجامعات على تقديم برامج دراسية محدثة ومتطورة تركز على تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم الكمية والعلوم الطبية وغيرها من التخصصات الحديثة.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، إلى أن في ظل التقدم السريع للتكنولوجيا والتحولات الاقتصادية العالمية، يعتبر التخصص في هذه الجامعات فرصة لا غني عنها لطلاب الدبلومات الفنية 2023 لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة هذا التطور.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب الجامعات التكنولوجية دورًا حيويًا في تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر، موضحة إن توجيه الجهود نحو تطوير الأفكار والابتكارات يساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الخبيرة التربوية، إلى أن من الجامعات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا سواء بعد نهاية الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، هي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وتضم فروعا منها: الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الميكا ترونكس، الاوتوترونكس وتكنولوجيا الغاز والبترول والمخلفات الإلكترونية، وتقبل الطلاب خريجي الدبلوم الفني الصناعي.

ويتاح لطلاب الدبلوم الصناعي أيضًا التقديم في الجامعات التكنولوجية في البرامج الآتية:

- جامعة برج العرب التكنولوجية: برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا السكك الحديد.

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية: برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا السكك الحديد



وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن سوق العمل يتطلب لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات في الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها لتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح للطلاب التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الخاصة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه النوعية من الجامعات تتطلب موارد كبيرة وتخطيط وتنظيم دقيق لتحقيق أهدافها، ولذلك يحظى بدعم رئاسي وتعليمي ومجتمعي كاف لتحقيق النجاح والتميز، موضحًا أن ما يتم من إنشاءات جديدة في تطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز، في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية فى الحياة العامة.

ولفت الخبير التربوى، إلى أن الجامعات التكنولوجية تساعد على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، إذ تقدم لهم فرصًا للتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية المختلفة، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ورواتب أعلى، وبالتالي، فإن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

كلية الهندسة.

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

كلية التمريض.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق.

كلية التربية.

كلية الآثار.

العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا .

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

خطوات التقديم بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجارى/ زراعي/ سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا: يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا: يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا: يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا: في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.



ومن جانب اخر، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلبًا أساسيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، فهذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرات الطلاب في مجموعة متنوعة من المهارات الأكاديمية والذهنية، مثل المنطق والقراءة والتحليل والرياضيات والرسم.

وأوضح الخبير التربوي، أن بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، فإن فرصتهم في الالتحاق بالجامعات متاحة وممكنة، ولكن قد يواجه البعض صعوبات في اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، وهنا يأتي دور وجود الموهبة عند الطالب، حيث يمكن أن تكون لديه موهبة معينة أو قدرة فطرية في مجال معين، وهذا يمكن أن يسهم في تحقيق نجاحه في اختبارات القدرات وبالتالي زيادة فرصته في الالتحاق بالجامعات.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مستقبل مصر متصل بشكل كبير بقدرتها على تطوير التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا إن الدولة وفرت لطلاب الدبلومات عدد كبير من الجامعات التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية في المجالات التكنولوجية والإبداعية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف ذات مستوى عالي ورواتب مجزية في سوق العمل.

واضاف الدكتور حسن شحاتة، أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات أن يتطلعوا إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والعقلية، والعمل بجد لتحقيق النجاح في اختبارات القدرات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة استغلال الطاقة البشرية في عدد طلاب التعليم الفنى وهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم، منوها إلي أن المختص الفنى لا يقل أهمية عن المهندس فى شيء، بالعكس فى كثير من الأحيان قد لا يستطيع المهندس القيام بشىء دون الفنى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، انه قد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

أعلنت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ هي كالتالي:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة الحالية، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة.

