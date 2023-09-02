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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق الجامعات 2023

كليات تقبل طلاب الدبلومات
كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق الجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول بكليات (التجارة – التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني – التربية النوعية – الزراعة – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن عمليات القبول بهذه الكليات لطلاب الشهادات الفنية تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات التي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول لطلاب الدبلومات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من التوجيهات المهمة للكليات خلال اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023، بتنسيق الدبلومات للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2023.

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2023، حجز أداء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات للقبول بها بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وذلك للحاصلين على الشهادات الفنية "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية" حتى 3 سبتمبر.

رابط تنسيق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية حجز أداء اختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال الرابط التالي:

تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الإثنين الموافق 4/9/2023، والكليات التي يشترط القبول بها هي: الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر{فنون} فقط، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

اختبارات القدرات

وأكدت وزارة التعليم العالي، ضرورة التزام الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

كما يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك؛ حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

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