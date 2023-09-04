عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023.. محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب حاليا خاصة عقب فتح مكتب التنسيق باب التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب قدرات خاصة في الدراسين خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك يوم الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تسجيل الرغبات لكل التخصصات

txt

آداب عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الصيفي

طلاب الدبلومات الفنية 2023

يترقب الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، …) بنظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات تفعيل لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

اختبارات القدرات 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية سيكون وفقا ضوابط تنسيق العام الماضي 2022-2023 حيث تم اعتماد نسبة 10% من إجمالي المقبولين بالجامعات المصرية لهم في كافة الكليات المتاحة لهم ويتم إعلان النتائج من خلال نفس موقع تسجيل الرغبات بإدخال بيانات الطالب بدقة (الاسم باعي، رقم الجلوس، الشعبة الدراسية).

آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 

تجرى اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وذلك حلال الفترة من يوم 2 - 6 سبتمبر 2023 في كافة الكليات التي تطلب من دراسيها قدرات خاصة لاستيعاب المناهج الدراسية ولعل أبرز الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية ما يلي:-

كلية الهندسة.

كلية الفنون الجميلة شعبة العمارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية التربية شعبة التعليم الفني.

كلية التربية النوعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كلية التجارة.

كلية الزراعة.

كلية التمريض.

المعاهد العليا.

يتم اخطار مكتب التنسيق نتائج القبول في اختبارات القدرات التي أجريت ليتم الترشيح للكليات وفقا للطلاب المجتازين الاختبارات بالإضافة إلى توافر شروط الالتحاق المتعارف عليها من مجموع الطالب والتوزيع الجغرافي.

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يجرى تنسيق الجامعات لطلاب الدبلوم الفني خلال بمراحله الثلاثة خلال شهر سبتمبر الجاري وذيك قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ليتمكن الطلاب من التقديم في الكليات المرشحين إليها.

اختبارات القدرات طلاب الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية آخر موعد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جميع كليات جامعة بنها الأهلية

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. نصائح تساعد على اجتياز اختبارات القدرات بسهولة

تنسيق الجامعات 2023 | كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية.. تعرف عليها

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أبرز التخصصات الجامعية الجديدة وأهميتها في سوق العمل

ترشيحاتنا

اتفاق بين إسرائيل وقبرص واليونان على إيصال غاز المتوسط إلى أوروبا

سمية أبو العينين: تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوم تاريخي.. فيديو

الرئيس الكيني يستقبل مدبولي على هامش مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ

الكوكايين.. زلة لسان من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن الحبوب الأوكرانية

المكسيك.. نهاية مأساوية لقائد طائرة في حفل اكتشاف نوع مولود جديد| فيديو

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

فاكهة غير متوقعة تحميك من الأمراض المزمنة

أنا الشيخ..صورة تثير الجدل لـ إيلوان ماسك بالزي الخليجي|ما القصة؟

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ