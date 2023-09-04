تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تسجيل الرغبات لكل التخصصات

بدأ اليوم التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي موعد التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الرسمي للتسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات لكل التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وسياحة وفنادق.

وانطلق التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، اليوم الاثنين 4-9-2023، ليكون تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكافة التخصصات التي تشملها من صناعي، تجاري، زراعي، سياحة وفنادق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية ورابط تسجيل الرغبات وتفاصيل تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية في تنسيق الجامعات 2023 -2024 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام «السنتان بعد الثانوية».

ويتساءل طلاب الدبلوم الفنية نظام 5 سنوات، عن موعد تنسيق الدبلومات الفينة 2023 ومن المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، ويقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل رغباته، وفور الإعلان عن اعتماد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يستطيع الطالب الإطلاع على نتيجة التنسيق من خلال الموقع الرسمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات: من هنــــــــا.

وتنطلق عمليات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظام 3 و5 سنوات، بتسجيل دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية.

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- على الطالب تحديد المؤهل(صناعي/زراعي/سياحة وفنادق/تجاري) وكذلك 3 سنوات إم 5 سنوات.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- يظهر للطالب بياناته الشخصية وبيان النجاح، وعليه التاكد منهم والضغط على «نعم».

5- يبدأ الطالب في تسجيل رغباته داخل تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

6- بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 يضغط الطالب على (حفظ).



7- يمكن للطالب الدخول في أي وقت والتعديل في رغباته، حتى عند انتهاء وقت التسجيل لن يتمكن من التعديل مرة أخرى، ويتم اعتماد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حسب التعديل الأخير الذي قام به الطالب.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

يمكن للطالب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات من اضغط هنــــــا.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

يمكن للطالب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات من اضغط هنــــــا.

تي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :-



1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

75 % فأكثر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023



الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.