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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية { دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023  

 

ووجهت الوزارة تعليمات هامة للطلاب: 


هذه الخدمة تتيح إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.
وسيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.
ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.
بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
 

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إعلان فتح التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التسجل عبر هذا الرابط

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إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

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ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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بعد ظهور متحور EG5| هل تؤجل الدراسة بالعام الجديد؟.. «التعليم العالي» توضح شكلها

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وزير التعليم العالي يدشن ملتقى الإعداد الوظيفي.. ويؤكد: خدمنا أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات

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وزير التعليم العالي عن ملتقى كن مستعدا: خدمنا 18 ألف طالبا بالجامعات

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وزير التعليم العالي: نسعى لنشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب بالجامعات

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وزير التعليم العالي: مبادرة كن مستعدا للتوظيف خدمت أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023
 

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :-


1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

  • دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
    60% فأكثر
  • دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-
  • دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
    60 % فأكثر
  • دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
  • دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز
  • دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).
    75 % فأكثر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023


الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

 

 

 

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023

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