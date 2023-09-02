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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: نسعى لنشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن كل جامعة أصبح لديها مركز للتوظيف بداخلها ، حيث تسعي الوزارة إلى نشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب ، حيث أنها لديها 47 مركز وهو بمثابة مستشار للتطوير المهني في كل جامعة من أجل نقل المهارات للطلاب من خلالها وبدعم من المنصة التفاعلية .


واضاف عاشور أن المنصة مركزية وتوفر مراكز لكل اقليم من الـ7 أقاليم لوضع الرؤية المستقبلية للتعليم العالي ، مشيرا إلى أنه هناك العديد من البروتكولات لنشر مراكز التوظيف منها مركز جامعة السويس .

 

وقد بدأ من قليل ملتقى الإعداد الوظيفي الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.


وقام بتقديم المؤتمر الفنان عمرو مصطفى ، حيث يعد المُلتقى أحد فاعليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٠ شركة وبنك.

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