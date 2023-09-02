وزير التعليم العالي يدشن ملتقى الإعداد الوظيفي.. ويؤكد: خدمنا أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات

وزير التعليم العالي:

قدمنا مركزا للتوظيف بالجامعات في 7 أقاليم

مبادرة «كن مستعدا للتوظيف» خدمت أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات

بدأ ملتقى الإعداد الوظيفي، الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، ويتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid، ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.

قدم المؤتمر، الفنان عمرو مصطفى، حيث يعد المُلتقى أحد فاعليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل، من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج.

وسيشهد المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنكا.

وقال سفير المملكة المتحدة في مصر، إن التواصل بين مصر وبريطانيا مستمر، والشراكة ممتدة على مدار سنوات، مؤكدا أنه كما أن التوظيف والسعي في مجالاته المختلفة شيء مهم، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولية والإقليمية.

ومازح السفير البريطاني، الطلاب والحاضرين خلال اللقاء، قائلا: “الحمد لله.. أنا مرتاح لحد دلوقتي إن مو صلاح لسه معانا، ومسابش ليفربول، وما راحش اتحاد جدة”.

وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن كل جامعة أصبح لديها مركزا للتوظيف بداخلها ، حيث تسعي الوزارة إلى نشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب ، حيث أنها لديها 46 مركزا، وهو بمثابة مستشار للتطوير المهني في كل جامعة، من أجل نقل المهارات للطلاب من خلالها، وبدعم من المنصة التفاعلية .

وأضاف عاشور أن المنصة مركزية، وتوفر مراكز لكل إقليم من الـ 7 أقاليم؛ لوضع الرؤية المستقبلية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن هناك العديد من البروتكولات لنشر مراكز التوظيف، منها مركز جامعة السويس.

وأوضح أن اليوم يعد فاعلية كبرى؛ لأنها تؤكد أن العدد الذي التحق بالجامعات، هو عدد غير مسبوق، مشيرا إلى أنه تم تدشين مبادرة “كن مستعدا”؛ لأنها ترى المهارات التي يحتاجها الطالب، وتؤهله لها، بالإضافة إلى ربطه بسوق العمل .

وأكد وزير التعليم العالي أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.

وواصل حديثه: "قدرنا نخدم أكثر من 18 ألف طالب وخريج، وقدمنا خدمات لأكثر من 20 جامعة، كما أن صفحة كن مستعدا، زارها 8 ملايين شخص للاطلاع على المبادرة".

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تهدف إلى توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).